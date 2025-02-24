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 | Onur Kaya

'Sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun başvurusu kabul edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 26 Şubat'ta savcılığa ifade vermeye çağrılan Ekrem İmamoğlu'nun başvurusu kabul edildi.

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'Sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu'nun başvurusu kabul edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 14:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'üniversite diplomasının sahte olduğu' iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildi.

İMAMOĞLU KATILAMAYACAĞINI BİLDİRDİ

Sahte diploma soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Ekrem İmamoğlu mazeret dilekçesi sundu. İmamoğlu, savcılığın 26 Şubat’taki ifade davetine kamu görevi nedeniyle gidemeyeceğini belirtti.

MAZERET DİLEKÇESİ KABUL EDİLDİ

5 Mart tarihini talep eden İmamoğlu'nun sunduğu mazeret dilekçesi kabul edildi. İmamoğlu 5 Mart’ta savcı karşısında ifade verecek.

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