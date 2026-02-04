Ekrem İmamoğlu'na siyasi casusluk davası! İddianame hazır

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında ‘siyasal casusluk’ iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “Siyasal Casusluk” suçundan dava açıldı.
