Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında flaş karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonrasında da görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karşı dava açmıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İmamoğlu'nun açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, geçen yıl aldığı karara 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı iddiasına gerekçe göstermişti. Bu kararın bir gün sonrasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart günü tutuklanmıştı.

İmamoğlu'nun avukatları, diploma iptaline karşı 6 Mayıs'ta dava açmıştı. Mahkeme, İstanbul Üniversitesi'ne bir müzekkere yazıp iptal kararına dayanak olan belgeleri istemişti. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edilmişti.