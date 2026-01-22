Menü Kapat
Politika
CHP'de yeni kriz! Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı

CHP'de ekim ayında yapılan 39. Olağan Kongre'de oy birliğiyle yeniden seçilen CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve yönetimi, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla görevden alındı. Yeni il başkanı için 3 isim aday gösteriliyor.

CHP'de yeni kriz! Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin () teşkilatında etkisine yol açan bir gelişme yaşandı. 3 ay önce düzenlenen kongrede delegelerin oylarıyla güven tazeleyen CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve yönetimi edildi.

GEREKÇE; ŞİKAYETLER VE YETERSİZ PERFORMANS!

CHP kurmayları, Yalçın Tanrıverdi’nin il ve ilçe teşkilatlarından gelen şikâyetler ve yetersiz performans sebebiyle MYK toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda görevden alındığını belirtti.

CHP'de yeni kriz! Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı

"İL BAŞKANI TAMAM DA YÖNETİM NİYE?"

Konuya ilişkin Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Yalçın Tanrıverdi, görevden alınma sebeplerine ilişkin kendilerine herhangi bir gerekçenin bildirilmediğini söyledi. Yazılı savunmalarının da istenmediğini belirten Tanrıverdi, “Şikâyet varsa il başkanını görevden alırsın, neden yönetim görevden alınıyor?” diyerek karara tepki gösterdi.

CHP'de yeni kriz! Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı

Ayrıca görevden alınan Erzincan il yönetiminin de karara dair yazılı açıklama yapması bekleniyor.

YENİ BAŞKANLIĞA 3 ADAY

Öte yandan, MYK toplantısından çıkan görevden alma kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel, Parti Meclisi üyeleri Ednan Arslan ve Polat Şaroğlu’nu görevlendirdi. Erzincan’a giderek kararı tebliğ eden ve il teşkilatıyla temaslarda bulunan PM heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeni il başkanının belirlenmesi bekleniyor.

Yeni il başkanı için Erzincan Belediye Meclis Üyesi Hakan Çağlar'ın yanı sıra eski il başkanları Erdem Topçu ve İsmail Arslan’ın adı ön plana çıkıyor.

#deprem
#chp
#erzincan
#kongre
#Tasfiye
#Şikayetlar
#Politika
