Ekrem İmamoğlu'ndan CHP içine sitemli mesaj: Bununla uğraşan benim yol arkadaşım değildir

19 Eylül 2024 18:13 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 18:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul İtfaiyesi'nin Battalgazi İstasyonu açılışında CHP içine dikkat çeken mesajlar verdi. İçinde sitem olan mesajların adresi henüz belli olmazken "Zaman, 'sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı​ Ekrem İmamoğlu​, Sultanbeyli Battalgazi İtfaiye İstasyonu Açılış Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP​'li yol arkadaşlarına ve parti içindeki isimlere seslenen İmamoğlu'nun sözleri dikkat çekti. İçinde ince uyarıların olduğu konuşmayı dinleyenler 'mesaj kimeydi?' diye sorguladı.

İnsanların CHP'den hizmet beklediğini ifade eden İmamoğlu, "Milletimiz bizden iş yapmayı, icraat yapmayı bekler. Ekonominin kötü olduğu ortamda onların ihtiyaçlarının yanında olmamızı bekler. Bizler bı sorumluluğu üstlenmiş, özellikle 31 Mart'ta görev alan bütün yerel yönetici arkadaşlarım, Türkiye'nin her yerinde yereldeki barışı, dostluğu en üst seviyeye taşımayı kendilerine sorumluluk eden hali ve sorumluluğu emreder" dedi.

İMAMOĞLU: BUNLARLA UĞRAŞAN VARSA BENİM ARKADAŞIM DEĞİLDİR

"Böylesi zor bir dönemde özellikle benim siyasi yol arkadaşlarım, özellikle benim CHP içinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili olan partinin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmayı ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!"

"BUNLARIN ÜSTÜNDE TEPİNEN KİM VARSA BU MİLLETE İHANET EDER"

"Memleket meselesi doğrultusunda koşan, hizmetini yaparken en 'iyi nasıl yaparız' diye düşünen belediye başkanı benim yaşam boyu en üstün yol arkadaşımdır. 'Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, daha çok çalışacağım' diyen bir siyasetçi benim en kadim yol arkadaşımdır, nokta! Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim varsa hem bu millete ihanet eder, hem de Başkomutan Meraşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net!

CHP'Yİ BİR YANA BIRAKTI: 'PARTİLER BİR ARAÇTIR'

"Her siyasi partiye mensup kişiye seslenirim ben. Parti işi araçtır. Mesele millete hizmettir. Ben partime de öyle bakıyorum. Ben CHP'liyim... CHP, onur duyduğum, ferdi olmaktan gurur duyduğum partimin bir araç olduğunu bilirim. Memleketime ve milletime layık olma gayreti için hiç kimseyi tanımam, bir tek 86 milyon milletimi tanırım. Bu şiar, her siyasetçinin şiarı olmalıdır."