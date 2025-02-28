Ekrem İmamoğlu'ndan karşı hamle! Diploma iddialarına suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma tartışmaları üzerine karşı bir hamle yaptı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, diploma tartışmaları üzerine 14 kişi hakkında yanıltıcı bilgi yaydıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

14 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DURUSUNDA BULUNULDU

İmamoğlu, diplomasının sahte olduğuna yönelik iddialar üzerine, kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaydıkları gerekçesiyle aralarında bazı gazetecilerin de bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK"

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, X hesabından suç duyurusu dilekçesini paylaşarak, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı.

https://x.com/Mrt_Ongun/status/1895357647798575266