Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! Görüşmenin detayları belli oldu

22 Ağustos 2024 22:30 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:55

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetmesinin ardından 'sırtımdan hançerlendim' sözleriyle gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiğine dair genel seçimlerin ardından 'değişim' çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerin hedefi olduğu ifade edilirken iki isim aylar sonra bir araya geldi. İmamoğlu görüşmenin detaylarını gazetecilerle paylaştı.

Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın temel atma projesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'daki görüşmesine ilişkin soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşme, sohbettir." dedi.

İMAMOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NU AĞIRLAMAKTAN ÇOK MUTLU OLACAĞIM

Verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden İmamoğlu, "İçeriğin kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldir. İki saate yakın sohbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Sayın Selvi Hanım'ın çayını içmekten de memnun oldum. İnşallah kendisiyle İstanbul'da da buluşmak istediğimizi, açılışlarımıza gelmesini, bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı, onur duyacağımı ilettim." dedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE KADER BİRLİĞİ YAPTIK"

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile ilerleyen zamanlarda bir araya gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Niye gelmesin? Gelmezse yanlış olur. Sayın Hikmet Çetin'le sağ olsun çok sık görüşürüz mesela. Sayın Karayalçın'la bazen gündem odaklı konuşuruz. Sayın Altan Öymen'le mümkün olduğu kadar görüşebiliyoruz. Niye Sayın Kılıçdaroğlu'yla devamı olmayacak? Ben daha fazla, daha sık ve daha gündemli olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur."