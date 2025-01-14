Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran teklif! Rıza Akpolat'ın adı geçince 'Sizin sağlığınız iyi mi?' dedi!

14 Ocak 2025 23:55 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 00:01

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere ‘pışık’ derim” sözleri, parti içindeki dengeleri hareketlendirdi. İmamoğlu’nun bu çıkışının, Şişli Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik olduğu iddia edilirken İmamoğlu'na geçmişte yapılan bir teklif iddiası kulisleri hareketlendirdi.

İstanbul​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere ‘pışık’ derim” çıkışı, siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. İmamoğlu’nun bu sözlerinin, Şişli Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yönelik olduğu iddia ediliyor.

"İMAMOĞLU'NA YERİNE AKPOLAT'I KOY TEKLİFİ"

TGRT Haber programında yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik İmamoğlu ve Akpolat arasındaki gerilime dair yeni bir kulis bilgisi aktardı. Atik geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, "Pışık mevzusu, İmamoğlu’nun Rıza Akpolat’a tepkisiydi, bunu sağır sultan biliyor." dedi. Atik, İBB başkanlığı devam ederken bazı ilçe başkanlarının İmamoğlu’nun yerine oynamaya başladığını ve CHP​ İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın İmamoğlu’na "Siz genel başkan olun, yerinize Rıza Akpolat’ı getirelim." önerisi yaptığını iddia ederek, İmamoğlu’nun buna "Sizin sağlığınız iyi mi?" yanıtını verdiğini aktardı. Alttan alta İmamoğlu’na karşı böyle diyalogların yaşandığını öne sürdü.

Atik, "Toprak'ın, İmamoğlu'na gidip "Siz genel başkan olun, yerinize de Rıza Akpolat'ı getirelim" dediği; İmamoğlu'nun ise "Sizin sağlığınız iyi mi?" şeklinde yanıt verdiği diyaloglar olduğu iddia ediliyor." diyerek kulislerde konuşulanları aktardı.