İmamoğlu ve Özel'den Rıza Akpolat'ın gözaltı kararına arka arkaya tepki

13 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:18

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı verilmesine CHP'den arka arkaya tepki sesleri yükseldi. Gözaltı kararıyla algı oluşturmaya çalıştıklarını aktaran İBB Başkanı İmamoğlu, "Bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz" derken CHP lideri Özel ise "Başkanımızın yanındayız" mesajını verdi.

İstanbul​'da bir çete​ liderine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında halen tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı bir grubun ihale yolsuzluğu yaptığı tespit edildi. İddialara göre, çete lideri Aziz İhsan Aktaş, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişiye rüşvet​ vererek ihaleleri kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ve diğer şüphelileri "suç örgütü üyeliği, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet" ile suçluyor. Sanıklar hakkında sabahın erken saatlerinde gözaltı kararı verilirken, soruşturmanın yaklaşık üç aydır devam ettiği bildirildi.

İLK AÇIKLAMA İMAMOĞLU'NDAN

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından CHP tarafından peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi.

"GİZLİLİK KARARI ALINARAK DOĞRU BİLGİYE ERİŞİM ENGELLENİYOR"

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden “operasyon” ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor.

"NİYETİ HUKUK OLMAYANIN USULÜ DE HUKUKİ OLMAZ"

Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz."

CHP LİDERİ ÖZEL: BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Özel açıklamasında "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır. Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir" dedi.

Özel paylaşımının son bölümünde ise "Biz, belediye başkanımızın yanındayız ve bu kumpası da boşa düşürmek için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"YİNE BİR ŞAFAK OPERASYONU, YİNE BİR KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIZ!"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medyadan gözaltı kararına tepki gösterdi. Çelik, "Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız! Türkiye'nin birinci partisini böylesi itibar suikastleriyle zayıflatama çabası nafiledir.Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız. Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!" ifadelerini kullandı.

"HALKIN İRADESİNİ YOK SAYANLAR, ER YA DA GEÇ HESAP VERECEK!"

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Suat Özçağdaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir sabah, yine bir kumpas! Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’a yapılanlar, hukukun siyasete alet edilmesinin en çirkin örneklerinden biridir. Şafak operasyonlarıyla, gizlilik kararlarıyla, yandaş medyaya servis edilen iftiralarla ne halkı kandırabilirsiniz ne de bizi yıldırabilirsiniz! Bu saldırılar, yalnızca belediye başkanlarımıza değil, halkın iradesine ve demokrasiye yöneliktir. Ama unutmayın: Halkın iradesine darbe vuranlar her zaman kaybetmiştir.

Hukuk kılıfına sığdırılmış bu siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz! Hukuksuzluklarınızı teşhir edecek, adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Halkın iradesini yok sayanlar, er ya da geç hesap verecek!"