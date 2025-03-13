Ekrem İmamoğlu’nun planladığı hamle boşa düştü! Mansur Yavaş’tan soğuk mesaj

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim turlarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 15 Mart Cumartesi günü Ankara'da yapacağı programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmayacağı öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ CUMARTESİ GÜNÜ KATILMAYACAK

Mansur Yavaş, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ile yol arkadaşlığını vurgulasa da, kendi siyasi çizgisinin olduğunu belirterek, “Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımızı daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı göndereceğiz, fakat Cumartesi günü yapılacak toplantıya şu an için katılmayı düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN HAMLESİ BOŞA DÜŞTÜ

Kulislerde konuşulanlara göre, Mansur Yavaş’ın bu açıklamayı yapmadan önce İmamoğlu’nun kendisini bizzat ziyaret ederek toplantıya davet etmeyi planladığı iddia ediliyor. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın TGRT Haber Taksim Meydanı programında gündeme taşıdığı bu iddiaya göre, Yavaş’ın erken yaptığı "katılmıyorum" çıkışı, İmamoğlu’nun olası ziyaretini ve davetini boşa düşürdü. Yarkadaş, "İmamoğlu yine de nezaketen ziyaret edebilir ama davet edip etmeyeceği artık belirsiz" yorumunu yaptı.