Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisine Özgür Özel'den ilk yorum! 

23 May 2024 21:12 - Güncelleme : 23 May 2024 21:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun gazetecileri Roma'ya özel uçak ile götürmesini değerlendiren Özel, "İmamoğlu, gazetecileri memleketine PR yapmak için götürmedi. Gazetecileri toplayıp memleketine götürse, kendisi için PR yapsa, parti için bir şey yapsa harcanan bu para eleştirilir. Ama İstanbul için, Türkiye için bir şey yapıyorlar" dedi.

"İSTANBUL VE TÜRKİYE'NİN MARKA DEĞERİNE KATKI"

Muhalefet lideri Özel, İmamoğlu'nun olimpiyat oyunları için lobi yapmak amacıyla Roma'ya gittiğini vurgularken, "Aslında bu Avrupa Oyunları için protokol imzalanması ama bir yandan da olimpiyatlar için büyük bir lobicilik çalışması. Burada bu meseleyi böyle görmek lazım. İstanbul'un ve Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar." diyerek İBB başkanına destek çıktı.

"İSTANBUL İÇİN LOBİ FALİYETİ..."

Özel, katılımın yüksek tutulması için gazetecilerin belediye tarafından götürülmesinin yadırganmaması gerektiğini belirterek, "Katılım düşecekse İstanbul ve Türkiye için bir lobicilik faaliyeti olduğu için bu masrafların karşılanması bugünkü şartlarda anlaşılabilir. İnşallah Türkiye'de gazetelerin kendi masraflarını karşıladıkları, gazetecilerin de 'kurumum karşılamazsa takip etmem bu geziyi' diyebildikleri günlere gelebiliriz" dedi.

İMAMOĞLU'NA EŞLİK EDEN KAFİLE...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları imza töreni için Roma'ya gitti. İmamoğlu'na 45'i gazeteci olmak üzere 73 kişilik bir kafile eşlik etti. Uçak, konaklama ve yeme-içme dahil gezinin tüm masrafları İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılandı.

28 ŞUBAT GENARELLERİNE AF!

28 Şubat davası hükümlüsü generallerin kalan cezalarının affedilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın CHP'yi bilgilendirdiğini belirten Özel, "Bilgi verme kısmını çok önemsedim. Hasan Doğan'a teşekkür ettim. Nazik bir davranış. Ben iki taraf arasındaki diyaloğun sonuç verdiğinin bilinmesini isterim" diyerek teşekkür etti.

"OSMAN KAVALA KONUSNDA İNSİYATİF ALINABİLİR"

28 Şubat affı kararı sonrası ikinci beklentisinin Osman Kavala'nın serbest kalması olduğunu dile getiren Özel, "Bu konuda inisiyatif alınır veya yargının normal kararlar almasına sebebiyet verilebilir. Adalet Bakanlığı'nın orada 'kanun yararına bozma' gibi bir şeyden bahsediliyor. Öyle bir adım atılırsa ve bundan haberdar olursak ben hem Cumhurbaşkanına hem de katkı sağlayan herkese teşekkür etmekten geri durmam." diye konuştu.