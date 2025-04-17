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 | Yusuf Özgür Bülbül

Emine Erdoğan'dan çocuklara destek: BM temsilcileriyle görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 21:24

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Emine Erdoğan, Najat Maalla M'jid, Babatunde Ahonsi ve Paolo Marchi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde görüştü. Görüşmede M'jid, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesinin dünyaya örnek olduğunu ve çocukları aile ortamına kavuşturacak bu sistemin çok önemli olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan'dan çocuklara destek: BM temsilcileriyle görüştü!

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Paolo Marchi ise Emine Erdoğan'ın Türkiye'de ve küresel ölçekte önemli bir liderlik gücünün olduğunu belirterek, kendisinin yaptığı öncülüğün çocukların korunması konusunda önemini vurguladı. Görüşmede ayrıca yürütülen faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, işbirliği imkanları değerlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da görüşmede yer aldı.

AİLE ORTAMI VURGUSU

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, BM Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile Ankara'da bir araya geldik. Çocuklara yönelik her türlü şiddettin önlenmesine dair uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi, koruyucu mekanizmaların daha etkin hale getirilmesi konularını ele aldık. Gönül Elçileri projemizle birlikte koruyucu ailelik sisteminin dünyada yaygınlaştırılması için ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik. Çocukların devlet koruması altında sağlıklı ve güvende yetişmelerinin ötesinde onları aile ortamına kavuşturacak bir sistemin her ülkede inşa edilmiş olmasının gerekliliği noktasında hemfikiriz. Ayrıca Gazze'de yaşanan trajedi ve çocukların korunması için atılabilecek somut adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Çocukların sesi olmak, onların huzurlu ve umut dolu bir geleceğe ulaşmasını sağlamak hepimizin ortak görevi. Bu yolda kurulan her iş birliğini çok kıymetli buluyor, dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum."

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