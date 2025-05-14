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 | Yusuf Özgür Bülbül

Engellilerle ilgili yönerge Meclis’te kabul edildi!

TBMM’de engellilere yönelik verilen öneri uygun görüldü. Engelliler Bakanlığı kurulması ve engellilerin sorunlarının belirlenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik sunulan öneri oylama sonucu kabul edildi…

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Engellilerle ilgili yönerge Meclis’te kabul edildi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 18:15

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Grubu'nun engellilerin sorunlarına ilişkin Araştırma Komisyonu kurulması için verdiği önerge kabul edildi. Yeni Yol Grubu, engellilere yönelik hizmetlerin tek çatı altında toplanması, gerekirse Engelliler Bakanlığı kurulması ve engellilerin sorunlarının belirlenmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik TBMM Genel Kurulu’na bir öneri sundu.

Engellilerle ilgili yönerge Meclis’te kabul edildi!

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan, grup önerisini milletvekillerinin oylarına sundu. İlk oylamada katip üyeler arasında itilaf çıktı. Bunun üzerine Adan, önerinin elektronik oylama sistemiyle oylanmasına karar verdi. AK Parti milletvekillerinin Genel Kurul’da bulunmadığı oylamada önerge kabul edildi.

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