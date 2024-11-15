Erdoğan - Bahçeli zirvesi sonrası MHP'den son mesaj! 

15 Kasım 2024 21:15 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 21:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapılmazken MHP'nin resmi hesaplarından dikkat çeken paylaşımlara devam edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, dün akşam saatlerinde sürpriz bir kararla Milliyetçi Hareket Partisi​ (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki taraftan da açıklama yapılmadı.

MHP​'nin resmi hesaplarından ise bugün de dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya devam edildi. Söz konusu paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.

MHP'NİN İLK PAYLAŞIMI 3 GÜN ÖNCEYDİ!

MHP tarafından 12 kasım salı günü ilk video paylaşılmıştı. Devlet Bahçeli​'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" sözlerine yer verilmişti.