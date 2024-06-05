Erdoğan ile Akşener görüşmesinin perde arkası! 'Çok şaşırtıcı' diyerek çarpıcı iddiayı açıkladı

05 Haziran 2024 22:31 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski lideri Meral Akşener ile Beştepe’de kritik görüşme gerçekleştirdi. İYİ Parti genel başkanlığından ayrıldıktan sonra saçlarını sarıya boyatan Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti.

Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile ilerleyen günlerde görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan ile Akşener arasındaki görüşmenin detayları merak ediliyor. TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında görüşme değerlendirildi.

İKİ ÖNEMLİ İDDİA

Gazeteci Murat İde görüşmenin arka planına ilişkin şunları söyledi:

Acil bir konu vardır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirir bu ayrı konu. Siyasi kimliği yok. Dervişoğlu henüz cumhurbaşkanıyla görüşmüş değil, benzer durum Akşener’in başına gelse Müsavat bey bu görüşmeyi yapsa ortalığı birbirine katardı. Bir milletvekili özel bir durum için Erdoğan ile temas kurmuştu orda bile rahatsız olmuştu.

'ÖZEL TALEBİ' AÇIKLADI

Görüşmenin içeriğine dair bir bilgi verilmedi. Rivayetler var. Partide eski özel kalem müdürü ‘cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz’ ifadesi bu Esma hanımın dilidir. Bu bir iddia… Ancak hemen bu görüşmenin gerçekleşmesi. Başka bir iddia da aileden biriyle ilgili özel bir talep.

Çok şaşırtıcı bir şeyler çıkacağı kanaatindeyim. İYİ Parti seçmeni Akşener defterini kapatabilir.