Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan'dan Akşener'e teklif iddiası için konuştu!

05 Haziran 2024 22:26 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:35

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği haberinin siyaset kulislerine düşmesiyle kendisine cumhurbaşkanlığı yardımcılığının teklif edileceği söylentileri yayılmıştı. Beklenen görüşmenin gerçekleşmesi sonrası iddialar İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na soruldu.

Halk TV'de konuşan Dervişoğlu, Akşener ile bu buluşma öncesi görüştüklerini ifade ederek teklif iddialarını reddetti. "Fotoğrafa bakarak yorum yapıyoruz" diyen Dervişoğlu, beyana bakılması gerektiğini iletti.

"AKŞENER BÖYLE BİR ŞEY TEKLİF EDİLECEK KARAKTERDE DEĞİL"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Türkiye'nin genel meseleleri konusunda görüştüğünü belirten Dervişoğlu görüşmeden rahatsız olmadığının altını çizdi.

Dervişoğlu, Akşener'e görev teklifinin yapılacağı kulisleri içinse "Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem, gündeme gelmiş olacağını da düşünmüyorum. Meral Akşener'in böyle bir şey teklif edilecek karakterde biri değil. Bu teklifin bana ve Akşener'e yapılması arasında bir fark yok" dedi.