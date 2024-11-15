Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden ne çıktı? Şamil Tayyar açıkladı: Biriken tüm efkar dağıldı!

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde kabul etti. Saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sonra sona erdi. İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşirken partilerden de bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin görüşmesine ilişin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmeden memnun ayrılığını ifade eden Tayyar, "Öcalan çağrısı sonrası biriken tüm efkar, bu görüşmeyle dağıldı. Yeni yol haritasına önümüzdeki günlerde şahitlik yaparız. Nedir, nasıldır, bilmem ama neyse, bundan sonraki artık ortak karardır." dedi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"MHP’nin resmi sayfasında yayınlanan ‘vakit tamam’ videosu sonrası dün gece TGRT Haber’de özetle şu değerlendirmeyi yapmıştık. Bu mesaj, bir veda değil buluşma çağrısıdır. Cumhurbaşkanımızla Devlet Bey, bugün yarın bir araya gelir, meseleyi kendi aralarında çözüme kavuşturur. Sorun kalmaz, bir orta yolda buluşurlar.

Bugün buluştular. İki lider de görüşmeden büyük memnuniyetle ayrıldı. Öcalan çağrısı sonrası biriken tüm efkar, bu görüşmeyle dağıldı. Yeni yol haritasına önümüzdeki günlerde şahitlik yaparız. Nedir, nasıldır, bilmem ama neyse, bundan sonraki artık ortak karardır."