Erdoğan açık kapı bırakmıştı! DEM Parti'den 'randevu' açıklaması

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından ikinci kez ziyaret turuna başlayan DEM Parti heyeti, 17 Mart'ta MHP ve AK Parti'yle görüşecek. Kritik ziyaretler öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşmeye yeşil ışık yaktı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından DEM Parti harekete geçti. İşte yapılan açıklamalar...

Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda ülkenin 40 yıllık bir sorununu çözerken, istismara müsait yeni fay hatları oluşturmak açık ve net söylüyorum; emperyalizme uşaklık etmektir." ifadelerini kullandı.

"RANDEVU İSTERLERSE VERİRİM"

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, DEM Parti heyetine ikinci tur görüşmelerinde randevu verip vermeyeceğine ilişkin sorusuna, "Arkadaşlarım görüşecek, ben de veririm. Şu anda Grup Başkanı yapıyor. Benden de istendiği takdirde ben de veririm." cevabını verdi.

DEM PARTİ BAŞVURU YAPACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakmasından sonra açıklama yaptı. Bakırhan, "Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak" diye konuştu.