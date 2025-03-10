Erdoğan'dan AB'ye kritik çağrı! 'Köprüden önce son çıkış Türkiye'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Suriye'de yaşananlarla ilgili kritik mesajlar verirken Avrupa Birliği'ne bir kez daha seslendi. AB'ye tam üyelik çağrısını yineleyen Erdoğan, "Köprüden önce son çıkış Türkiye" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında özellikle Suriye’de yaşanan son gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki 'istikrarsızlıktan beslenen odaklara' karşı net mesajlar verdi.

AB'YE SESLENDİ: KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ!

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan bir başka başlık ise Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı oldu. AB için Türkiye'nin 'köprüden önceki son çıkış' olduğun altını çizen Erdoğan, "AB ile tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

ERDOĞAN'DAN AB'YE NET MESAJ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Avrupalı dostlarımızın yeniden şekillenen dünyada yeni Türkiye'nin rolünü kavramaları, stratejilerini de buna göre belirlemeleri temennimizdir. Milli gelirimiz 1,3 trilyon doları, kişi başı gelirimiz 15 bin doları geçti. Yatırım ve ihracat rüzgarını arkamıza alarak daha güçlü büyüme sergileyeceğiz.

Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek. İnşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz. Kural ve hukuk temelli olduğu iddia edilen küresel sistem çöküş evresine girmiştir. Uluslararası nizama balyozu en sert vuranlar ise sistemin banileridir.

AB ile tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu hatırlatıyoruz."

3 GÜN ÖNCE DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU!

Trump’ın Avrupa ülkelerinin savunma konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiği yönündeki söylemleri, Türkiye’nin AB ile güvenlik işbirliğini nasıl şekillendireceği sorusunu gündemde tutarken Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık çağrılar yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 3 gün önce de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini koruduğunu belirterek "Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz" demişti.