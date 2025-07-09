Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının TRT'de canlı yayınlanabilceği yönündeki sözlerine yeşil ışık yaktı.

DAVALAR TRT'DE CANLI YAYINLANACAK MI:?

Bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partisinin grup toplantısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Duruşmalar TRT'de canlı yayınlansın" sözlerini sordu.

"HAYROLUR İNŞALLAH"

Erdoğan bu soruya; "Sayın Bahçeli böyle bir şey dediyse gayet güzel bir takdirdir. Hayrolur inşallah" ifadeleriyle cevap verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Duruşmalar TRT'de yayınlansın' çağrısına cevap vermişti. Bahçeli, "Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda terkip ve teşhir edilmesini ümitle temenni ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.