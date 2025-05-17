Erdoğan'dan Tokayev'e telefon! Doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan'ın iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

TOKAYEV'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.