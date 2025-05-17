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 | Onur Kaya

Erdoğan'dan Tokayev'e telefon! Doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Erdoğan mevkidaşının doğum gününü kutladı.

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Erdoğan'dan Tokayev'e telefon! Doğum gününü kutladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 15:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan'dan Tokayev'e telefon! Doğum gününü kutladı

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan'ın iş birliğinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

TOKAYEV'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

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