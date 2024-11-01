Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçesinde çarpıcı detay! Mahkeme delilleri tek tek sıraladı

01 Kasım 2024 17:39 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 17:48

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer'in yerine kayyım olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı. Mahkeme delilleri tek tek sıralarken, Ahmet Özer'in tutukluluk gerekçesindeki çarpıcı detay dikkat çekti.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın üye ve faaliyetlerinin tespit edilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyım atandı. 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçlamasıyla tutuklanan Özer, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) konuldu. Ahmet Özer'in tutukluluk gerekçesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

'ODASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE YAYIN YAPAN DERGİ BULUNDU'

Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçesindeki bilgilerde yer alanlara göre, Özer'in makam odasında bulunan dergilerin terör örgütü lehine yayın yapan içerikler olduğu, yine aynı aramada el konulan dosya içerisinde örgütsel olduğu değerlendirilen evrakların ele geçirildiği ifade edilerek, "Süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğuna dair Hakimliğimizde hasıl olan kanaat, şüphelinin Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.

GÜNDEMDEKİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI...

Tutuklanma gerekçeleri arasında Başkan Ahmet Özer'in örgütle ilişkisini gösteren deliller de yer aldı. Özer'in, iki kardeşi dağda, bir kardeşi de terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan Mehmet Kaya'yı aradığı, annesinin ölümü üzerine başsağlığı diledikten sonra, "sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" dediği, hakkında PKK/KCK terör örgütünden işlem yapılan 694 farklı kişi ile görüştüğü, bu kişilerden 47'sinin ise aranan örgüt üyeleri olduğu ifade edildi.

KÜLTÜR ETKİNLİĞİNE PKK​'LI İSİM Mİ KATILDI?

Ahmet Özer'in PKK Eş Başkanı KCK​ Yürütme Konseyi Üyesi olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Remzi Kartal ile 14 kez telefon irtibatının olduğu, Esenyurt Belediyesi tarafından Kardeş Kültürler Festivali-3 adı altında düzenlenen etkinlikte daha önceki tarihlerde PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını yapmak suçundan mahkumiyeti bulunan Rojda Şenses'in konser verdiği, konser sırasında terör örgütüne müzahir kitle tarafından terör örgütü elebaşı hakkında defalarca slogan atıldığı kaydedildi.

KİTABINDA "GERİLLA KOMUTANI"NI ÖVDÜ!

Ahmet Özer’in çeşitli terör örgütlerinin propagandasını barındıran kendi kaleminden çıkmış birçok kitabı bulunduğu ortaya çıktı. Bu kitaplar arasında dikkat çekenlerden biri olan "Dağ Sancısı" adlı eserde, İran sınırındaki dağ köylerinde yaşayan üç arkadaşın hayat hikayesi ele alındı. Kitapta "Şervan" olarak bahsedilen karakter, "gerilla komutanı" olarak tanıtılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan çatışmaları övgü dolu bir anlatımla işlenmiştir.

Ayrıca, Özer’in belediye binasındaki makam odasında yer alan bir derginin 12. sayfasında, 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gerçekleşen Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları sırasında hayatını kaybeden Hakan Arslan’ın cenazesinin, babasına teslim edildiği anı gösteren bir görselin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu görselin dergide düzenlenmiş bir şekilde bulunduğu belirtilmiştir.

PKK İLE ORGANİK BAĞI DÖKÜMANLARDA

Belediye Binasında yapılan aramada el konulan klasörde yapılan incelemede A4 boyutunda, Word formatında çıkartılmış, yazımına devam edilen kitap olarak değerlendirilen 145 sayfalık metnin 7'nci sayfasında "...Hemen ardından Ağrı İsyanı başladı O da aynı akıbete uğradı. Ondan sonra sıra Dersime geldi. Dersim bir isyan değildi. Kendisine yapılan operasyona karşılık yapılan bir direnişti. Dersim direnişi kapsamlı askeri operasyonlarla ve büyük katliamlarla yerle bir edildi..." yazdığı 38. sayfasında "...Biz fırsat buldukça kendimizi bu dağa atardık hem nefes almak hem de devrimlerin dağlardan başlayacağı yolundaki inancımızı yaşayarak tazelemek için..." "...Bu dağ(lar) her daim yürekleri darda olanlara konak olmuş, çoluk çocuğun rızkı peşinde olanlara korunaklı mekanlar sunmuştur Bu dağlar Jandarma zulmünden kaçanları bağrına basmıştır..." yazdığı belirlendi.

65'nci sayfada ise "...Evet, işte bu bakımdan bakıldığında yakın Kürdistan tarihini üç kavramla ifade etmek mümkün: Baskı-direniş-sürgün. Buna ara bir kavram olarak ihaneti de eklemek lazım. Zorla sömürgeleşme baskılarına karşı direnişler oldu. Bu direniş ve isyanlar katliamlarla bastırıldı..." yazdığı 117. sayfada ise "...Kürdistanı'ın erin dağ yarıklarında ki mağaralar onu bağrında kaç kez sakladı acaba Göğe yükselen Cudi'nin koynunda kaç defa geceledi dersiniz..." "...Takvimler 22 Ocak 1984'ü gösterdiğinde bir gece yarısı Onu, Neco'yu Mezopotamya'nın baş eğmeyen bu yiğit evladını öldürdüler..." yazdığı tespit edildi. Özer'in makam odasında bulunan ve kendisi tarafından yazıldığı anlaşılan dokumanın kendisinin terör örgütüyle organik bağını göstermesi açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı.

REMZİ KARTAL İLE GÖRÜŞMESİNİ HATIRLIYOR MU?

Mehmet Kaya ile yaptığı telefon görüşmelerinin tapeleri sorulan Ahmet Özer, görüşmeleri hatırlamadığını öne sürdü. Kırmızı Bülten ile aranan Remzi Kartal ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise "Remzi Kartal ile yaptığım iddia edilen görüşmeleri hatırlamadığım gibi 2 gün içerisinde 14 defa görüşmem hem gerçekçi değil hem de söz konusu değildir" dedi.