Esenyurt Belediyesi'ndeki İstiklal Marşı krizi sonrası belediyeden açıklama!

03 Eylül 2024 18:14 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:17

Esenyurt Belediye Meclisi'nde saygı duruşunun gerçekleşmemesi ve İstiklal Marşı'nın okunmaması AK Parti'li isimler tarafından tepkiyle karşılandı. Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, "Şimdi mi yapalım onu, ben çıktıktan sonra mı?" sözleri ise sert dille eleştirildi. Söz konusu iddialar sonrası belediyeden açıklama yapıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Özer, daha sonra kişisel görüşmeleri olduğu için toplantıdan ayrılacağını söylemişti. Meclisten ayrılacağı sırada Özer'e görevli tarafından saygı duruşunda bulunulmadığı ve İstiklal Marşı'nın okunmadığı belirtilmişti. Özer, görevliye "Şimdi mi yapalım onu, ben çıktıktan sonra mı?" diye sorması tartışmalara yol açmıştı.

"EN BAŞTA NEDEN SÖYLEMEDİNİZ?"

Esenyurt Belediyesi yaşananlarla ilgili Facebook hesabından açıklama yaptı. AK Parti'li Meclis Üyeleri'nin tepkilerine cevap veren Esenyurt Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Oktay Kılıç, gündeme geçmeden önce saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğunu belirtti.

Kılıç, "Her ne kadar gündeme geçmemiş isek de burada Başkanımızın 'Gideyim mi, kalayım mı?' gibi bir söylemi olmadı, tam tersine müdürümüze, 'Bu şimdi mi söylenir, en başta neden söylemediniz?' gibi bir serzenişi oldu. Kasten yapıldığı yönündeki ithamınız kabul edilebilir değil, bunu iade ediyoruz." dedi.