Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! 'Herkes bilsin' diyerek duyurdu

02 Eylül 2024 12:03 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber CHP'nin cumhurbaşkanı adayı en çok gündeme gelen isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün gerçekleştirilen CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına adeta noktayı koydu.

"BİZ BU OYUNA GELMEYİZ"

Son dönemde sürekli adaylık tartışmalarının gündeme getirildiğini belirten Mansur Yavaş oyuna gelmeyeceklerini vurguladı. Bazı televizyon kanallarının 2019'dan beri adaylık tartışmasını ekranlara taşıyarak fitne çıkarmayı ve insanları birbirine düşürmeyi amaçladığını söyleyen Yavaş, "Gene başladılar. Ortada fol yok, yumurta yok. Bizler ‘kazandığımız belediyelerde insanları nasıl rahat ettiririz’ diye uğraşırken açıkçası bu tartışmalara çerez olmak meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor" ifadelerini kullandı.

"AMAÇLARI CHP'DE İÇ ÇATIŞMA ÇIKARMAK"

Adaylık tartışmalarının CHP içinde iç çatışma çıkarmaktan başka bir amaç taşımadığını savunan Mansur Yavaş, "Bizim asla bunların içinde olmayacağının herkes tarafından bilinmesini istiyorum" dedi.