Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin sonu gelmiyor! Alkollü kaza yaptı, hasarı vatandaş ödedi

18 Ocak 2025 14:19 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:20

Esenyurt Belediyesi'nde yeni bir skandal daha patlak verdi. Terör iltisakı nedeniyle tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan başkan Ahmet Özer döneminde bu kez de usulsüz otomobil tahsisi ortaya çıktı. Skandal bununla da kalmadı. CHP'li meclis üyesinin oğlunun bu araçla alkollü şekilde kaza yaptığı daha sonra ise hasar bedelini belediyeye ödettiği tespit edildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt​ Belediye Başkanı​ Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından ortaya çıkan skandallara yenisi eklendi. Sabah'ta yer alan habere göre; PKK finansörü olduğu ileri sürülen Esenyurt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın meclis üyelerine usulsüz bir şekilde otomobil tahsis ettiği ortaya çıktı.

Esenyurt ve Beylikdüzü'ne düzenlenen operasyonlarda şüpheli Yalçın adresinde bulunamamıştı. Firari konumunda olan Yalçın'ın evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere ekipler tarafından el konulmuştu.

BABA OĞUL ALKOLLÜ KAZA YAPTI

Araç tahsisi yapılan CHP'li meclis üyelerinden biri olan Canali Tan'ın bu aracı oğlunun kullanımına bıraktığı ve baba ile oğulun da alkollü şekilde belediye aracıyla 19 Ekim'de kaza yaptığı belirlendi.

30 BİN TL MASRAF ÇIKTI

Esenyurt Belediyesi Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, belediye aracının tahsisini iptal ettirmekle kalmadı, hasar bedelini belediyeye ödettiren baba ile oğlunun 30 bin TL'yi belediyeye ödemesi için ihtar göndertti.