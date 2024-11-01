Esenyurt mitingine gitmeyen Tanju Özcan rest çekti! 'Kefil olmadığım kimse için tweet atmam'

01 Kasım 2024 11:14 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:44

CHP'nin terörden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlediği mitinge Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katılmadı. Konuya ilişkin ilk açıklamada bulunan Özcan, Ahmet Özer'e kefil olamayacağını belirterek "Sebepleri var tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Esenyurt ve Ahmet Özer açıklaması: Nerede olursa olsun karşıyım

Müsavat Dervişoğlu'ndan Esenyurt ve Ahmet Özer açıklaması: Nerede olursa olsun karşıyım

CHP​'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak getirildi. CHP'nin ayağa kalktığı olay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmıştı.

CHP LİDERİNDEN MİTİNG ÇAĞRISI

Özel "Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz. Tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MİTİNGE KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde dev bir protesto gösterisi düzenlerken mitinge katılmayan ve belediyeye kayyum atanmasına sessiz kalan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu tavrı dikkat çekti.

"KENDİSİYLE HAYATIMDA HİÇ KARŞILAŞMADIM"

Özcan katıldığı canlı yayında "Bu konuda tweet atmak istemedim çünkü kefil olmadığım biri için sosyal medyada destek mesajı vermem. Olayı tüm yönleriyle incelemek istiyorum ve net bir değerlendirme yapacağım. Ahmet Özer seçilmiş biri fakat hayatımda hiç karşılaşmadım. Masumiyet karinesine inandığımı belirtmek istiyorum."