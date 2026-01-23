Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay hayatını kaybetti

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 16 Ocak'ta yatırılan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Altay, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak'ta yoğun bakım ünitesine alındı. Kemoterapi sürecinin ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK PARTİ UŞAK İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Acı olay sonrası AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Altay'ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mehmet Altay'ın cenazesinin, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ulubey ilçesi Halil Efendi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulubey Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.