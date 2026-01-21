Eski Aliağa Belediye Başkanı ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü hayatını kaybetti!

Uzun süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Hakkı Ülkü'nün vefat haberi, ailesi, yakınları ve Aliağa halkını yasa boğdu.

Siyasi hayatında önemli görevler üstlenen Ülkü'nün cenazesinin, yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

HAKKI ÜLKÜ KİMDİR

1946 yılında Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Hakkı Ülkü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Bölümü'nden mezun oldu. Siyasete 1972 yılında CHP'de başlayan Ülkü, Gençlik Kolları yöneticiliği, 1977-1980 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği, 1983-1985 yılları arasında SODEP Aliağa İlçe Kurucu Üyeliği ve İlçe Başkanlığı, 1985-1988 yılları arasında ise SHP İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.



1989 yerel seçimlerinde SHP'den Aliağa Belediye Başkanı seçilen Ülkü, 1994 ve 1999 seçimlerini de kazanarak üç dönem üst üste belediye başkanlığı yaptı. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili seçilerek parlamentoya giren Ülkü, TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Grup Sözcülüğü görevlerini üstlendi. Siyasi kariyerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan Hakkı Ülkü, Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı, Çandarlı Körfezi Belediyeler Birliği Başkanlığı, Nazım Hikmet Vakfı ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyelikleri ile Aliağa Spor Vakfı Başkanlığı gibi pek çok görevde bulundu. Orta derecede Fransızca bilen Ülkü, evli ve iki çocuk babasıydı.