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 | Suat Vilgen

Eski İYİ Partili Ataş'tan EYT itirafı! "Muhalefetteyken çok bastırdık, hata yapmışız"

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kayseri milletvekili Dursun Ataş, muhalefetteyken EYT konusunda hükümete çok bastırdıklarını ancak hata ettiklerini şimdi gördüğünü söyledi. Ataş şu an emeklilerin yaşadığı sıkıntıların temel sebebinin de EYT olduğunu belirtti.

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Eski İYİ Partili Ataş'tan EYT itirafı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 15:01

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KÜSKÜN AYRILMADIK"

Siyasi hayatında hizmet etmek istediğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inandığını söyleyen Ataş; "Musavat (Dervişoğlu) ağabey ömür boyu ağabeyim olarak kalacaktır. Geçiş sürecinde de sarılarak, üzgün bir şekilde ayrıldık, küskün ayrılmadık. O partinin başarıya ulaşması, millete yeni bir umut olması adına çok gayret sarf ettim, 9 yıl emek verdim. Kendisiyle birlikte bu emekleri verdik ama olmadı" dedi.

"EYT'Lİ OLANLAR BİZİ ÇOK SIKTI"

Güncel konulara da değinen Ataş, İYİ Parti'deyken EYT konusunda hükümete ısrarcı olduklarını ancak bu konuda yanlış yaptıklarını şimdi anladığını ifade etti. Meclis'te 500'e yakın konuşma yaptığını hiçbirinde geri adım atmadığını belirten Ataş, "Biz EYT konusunda çok bastırdık, ısrarcı olduk, hükümeti çok köşeye sıkıştırdık. EYT'li olanlar da bizi çok sıktı" dedi.

"KADEMELİ GEÇİŞ OLABİLİRDİ"

Gelinen noktada EYT'den emekli olanların durumdan memnun olmadığını, bu uygulamanın devlete de ekstra külfet getirdiğini belirten Ataş, "Bu işte ben daha kademeli geçilebileceği kanaatine daha sonradan ulaştım. Şu an baktığımız zaman emeklilerin yaşadığı sıkıntıların temel sebebinin o olduğunu gördüm. Bu konuda biraz yanlış yaptığımızı düşünüyorum, daha düzenli olabilirdi" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

DURSUN ATAŞ KİMDİR?
Dursun Ataş, 1966 tarihinde Kayseri Pınarbaşı'nda doğdu. Orta öğretimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri Sümer Lisesini bitirdi.1986 Hava Teknik Okuluna giriş yaptıktan sonra,1987 yılında Hava Astsubayı olarak göreve başladı. Hava Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde 20 yıl hizmet vererek 2007 yılında emekli oldu. 27. Dönemde İYİ Parti Kayseri Milletvekili seçildi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. Dursun Ataş, 30 Ekim 2024 tarihinde AK Parti'ye katıldı.
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ETİKETLER
#ak parti
#iyi parti
#erken emeklilik
#Politika
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