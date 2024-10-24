24 Ekim 2024 10:25 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:31

Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu 93 yaşında vefat etti. Çakmakoğlu'nun cenaze törenine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi​'nin 23. Dönem Kayseri​ Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı​ Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti. 93 yaşında vefat eden Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenaze törenine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Çakmakoğlu’nun cenazesinin yarın İncesu​ Kara Mustafa Paşa Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncesu Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU KİMDİR?

Sabahattin Çakmakoğlu, 25 Kasım 1930 tarihinde Kayseri'nin İncesu ilçesinde dünyaya geldi. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi ve Mülki İdare Amiri olarak kamu sektöründe çalışmaya başladı. Bu dönemde Kozaklı, Gülşehir, Ürgüp, Çıldır, Bayburt ile Ereğli ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı. Daha sonra valiliğe terfi ederek Gümüşhane, Isparta, Edirne, Gaziantep, İçel, ve Merkez bölgelerinde vazifelerde bulundu. 1991 yılında bakanlar kurulu kontenjanından Yüksek Öğretim Kurumu üyeliğine seçildi. 1992'de emekliye ayrılmasının ardından da bir süre cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak çalıştı. Daha sonra Anavatan Partisi'ne katılarak siyasete atıldı.

MHP'DEN 2 DÖNEM VEKİL SEÇİLDİ

1995'te MHP'ye katıldı. 23 Kasım 1997 tarihinde partisinin merkez yürütme kurulu üyeliğine seçilerek genel başkan yardımcılığına getirildi. Alparslan Türkeş'in vefatına kadar da kendisine danışman olarak hizmetlerde bulundu. 23 Kasım 1997 tarihinde de MHP'nin merkez yürütme kurulu üyeliğine seçilerek genel başkan yardımcılığına getirildi.

1999 Türkiye genel seçimlerinde de Kayseri'den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 28 Mayıs 1999 tarihinde kurulan hükümette de Milli Savunma Bakanlığı'na tayin edildi. 2007 seçimlerinde de yeniden Kayseri milletvekili oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞINI GÜL'E KARŞI KAYBETTİ

2007'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin adayı olarak seçime girdi ancak Abdullah Gül'e karşı kaybetti. Sabahattin Çakmakoğlu, 2011 genel seçimlerinde aday olmayarak siyasetten çekildi. Çakmakoğlu 2 çocuk babasıydı.