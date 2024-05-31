Fatih Atik, Mansur Yavaş'ın hedefini açıkladı: 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor

31 May 2024 22:42 - Güncelleme : 31 May 2024 22:42

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 2028 yılında gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'de farklı bir dil ve strateji kullanıldığını belirten Atik, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki AK Parti'li belediye başkanları ile görüşmeler yaptığını, Özgür Özel'in ise genel başkanlar ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Atik, CHP'de stratejiler arasında zaman zaman sertleşen söylemler olsa da, parti genelinde bir 'normalleşme' sürecinin devam ettiğini vurguladı.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDA KRİZ ÇIKABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir ankette, Özgür Özel'in bireysel oylarının yükseldiğini ve bu artışın Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla olduğunu belirten Atik, Özgür Özel'in bu durumu 'birden fazla adayımız var' diyerek övdüğünü ancak bunun potansiyel riskler taşıdığını ifade etti. Atik, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru gidilirken, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında bir kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu.

MANSUR YAVAŞ'IN CUMHURBAŞKANLIĞI HEDEFİ

Ankara'daki izlenimlerine göre, Mansur Yavaş'ın 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olma isteğinin ve hedefinin net olduğunu söyleyen Atik, "Mansur Yavaş 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacak, buna dönük çalışmaları da devam ediyor. Mansur Bey'in istediği ve hedeflediği nokta bu. Son seçimlerde de istemiştir muhakkak aday olmayı. CHP'de Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse Mansur Yavaş başka bir yol çizecektir. Daha çok uzun bir süre var. Mansur Yavaş için 100 bin imza toplamak 1 gününü alacaktır" dedi.