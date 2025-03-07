Fatih Atik: Rıza Akbolat İmamoğlu'nu suçluyor

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber’de gündemin masaya yatırıldığı Medya Kritik programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Atik, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat’ın İmamoğlu’nu suçladığını söyledi…
TGRT Haber’de Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci/Yazar Nazif Okumuş, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar önemli değerlendirmelerde bulundu.
Programda tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanıyla ilgili konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat cezaevine girmesinde İmamoğlu'nu suçladığı söyleniyor. Beşiktaş Belediyesi'nde ihbarı yapanlarda CHP'liler. "Siyasi Operasyon" söylemi oturmuyor” dedi.
https://x.com/tgrthabertv/status/1898090190742180075