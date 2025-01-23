Son dakika | Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili belli oldu

23 Ocak 2025 14:41 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:44

Son dakika haberi: Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yerine gelen isim belli oldu. Beşiktaş Belediye Meclis üyesi ve Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ömer Rasim Şişman, başkanvekili olarak seçildi.

Son dakika haberine göre İstanbul'da "ihale yolsuzluğu" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 kişi 17 Ocak'ta tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği ise Akpolat’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine gelecek başkanvekilinin 23 Ocak'ta Belediye Meclisinde seçileceğini duyurmuştu.

BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

Belediye Meclisi, bugün saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda başkanvekilini seçmek üzere toplandı. CHP'li Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman, 26 oy ile Beşiktaş Belediye Başkanvekili seçildi. Sandıktan 3 boş oy çıktı.

ÖMER RASİM ŞİŞMAN KİMDİR?

1991 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimimi Kahramanmaraş’ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisans yaptı. “Sosyal Medya ve Siyasal İletişim Model Önerileri” konulu tez çalışması yayımlandı. Üniversite yıllarında, Genç Sosyal Bilimciler Derneği’nde kurucu yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kulübü kurucu başkanlığı ve Öğrenci Kulüpleri Birliği başkanlığı görevlerinde bulundu.

Genç Sosyal Demokratlar Platformu yürütme kurulu üyeliği ve Haliç Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Sosyal Demorkasi Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazıları ve dijital platformlar için çektiği programların yanı sıra sosyal sorumluluk projesi olan ‘Ses Ver İham Ver’ isimli kitabının da yazarları arasında yerini aldı.

Detaylar geliyor...