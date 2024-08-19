Fatih Erbakan, viral olan yürüyüşüyle ilgili konuştu: Evdekiler de söyledi, dikkat ediyorum artık

19 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:49

YRP lideri Fatih Erbakan, sosyal medyada sıklıkla gündem olan yürüyüşüyle ilgili konuştu. Tv'de yayınlanan bir programa konuk olan Erbakan, Armağan Çağlayan'ın "Sosyal medyada hep bir şey tartışılıyor. Siz yürürken kollarınızı sallamıyorsunuz. Özellikle mi bunu yapıyorsunuz yoksa fiziksel bir şey mi? Sırtınız mı ağrıyor?" sorusuna cevap verdi.

"ŞİMDİ ARTIK BEN DE BİRAZ DİKKAT EDİYORUM"

Sağlık açısından herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyleyen Erbakan, farkında olmadan o şekilde yürüdüğünü söyledi. Sosyal medyada yürüyüşüyle ilgili yapılan yorumları gördüğünü söyleyen Erbakan "Ancak o şeyleri görünce biraz sallayayım bari dedim. Artık yürürken kollarımı sallıyorum. Sosyal medyayla yayıldı bu ama sonradan bizim çocuklar, evdekiler falan da dedi. 'Ya doğru' diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi artık ben de biraz dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından önce spor yaptığını ancak pandemi nedeniyle spora ara verdiğini belirten Erbakan, duruş ve doğru yürüyüş için spora yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

"ARA VERDİNİZ Mİ KOLAYINIZA GİDİYOR"

Erbakan "Ben pandemi döneminden önce spora gidiyordum. O sporun yürüyüşe, duruşa çok büyük katkıları vardı. Ama malesef o dönemde işte ara verdik. Öyle işlerde de bir kez ara verdiniz mi kolayınıza gidiyor. Bir daha da gidemedik. Tekrardan başlamak lazım" diye konuştu.