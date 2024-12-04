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FETÖ'nün malikanesinde Türk bayrağı dalgalanıyor! Akın İpek'ten devlete devredilmişti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 14:56 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:00

Terör örgütü FETÖ'nün finansörü Akın İpek'e ait Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ile Ankara'da yer alan lüks malikane Varlık Fonu'na devredildi. 4 katlı ikiz villadan oluşan malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in, 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi.

FETÖ'nün malikanesinde Türk bayrağı dalgalanıyor! Akın İpek'ten devlete devredilmişti - 1. Resim

MALİKANE 4 KATTAN OLUŞUYOR

14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.

FETÖ'nün malikanesinde Türk bayrağı dalgalanıyor! Akın İpek'ten devlete devredilmişti - 2. Resim

12 ŞİRKET VE GAYRİMENKULLER TMSF'YE GEÇMİŞTİ

Ağustos 2024'te Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkuller, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na geçmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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