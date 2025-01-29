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Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ evinde ölü bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 17:22 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:30
Figen Yüksekdağ&#039;ın kardeşi Saniye Yüksekdağ evinde ölü bulundu

Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı yıkan bir haber geldi. Fiden Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'dan 3 gündür haber alınamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.

3 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yüksekdağ'ın yakınlarının ihbarı üzerine kadının evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

MİDE KANAMASI GEÇİRMİŞ...

Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksekdağ'ın ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirip öldüğü öne sürüldü.

Figen Yüksekdağ'ı kahreden haber! Kız kardeşi Saniye Yüksekdağ evinde ölü bulundu - 1. Resim

AHMET TÜRK'ÜN TORUNU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk, dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Hüseyin Reber Türk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Figen Yüksekdağ'ı kahreden haber! Kız kardeşi Saniye Yüksekdağ evinde ölü bulundu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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