Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ evinde ölü bulundu
Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı yıkan bir haber geldi. Fiden Yüksekdağ'ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'ın evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ'dan 3 gündür haber alınamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.
3 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Yüksekdağ'ın yakınlarının ihbarı üzerine kadının evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Saniye Yüksekdağ'ın 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
MİDE KANAMASI GEÇİRMİŞ...
Yüksekdağ'ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksekdağ'ın ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirip öldüğü öne sürüldü.
AHMET TÜRK'ÜN TORUNU SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk, dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Hüseyin Reber Türk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.