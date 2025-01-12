DEM Parti heyetinin görüşmeleri sürüyor! Bugünkü durakları Kandıra Cezaevi: Figen Yüksekdağ ile görüşecekler

12 Ocak 2025 09:48 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:51

DEM Parti'nin İmralı heyetinin temasları devam ediyor. Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüşen heyetin bugünkü adresi de belli oldu. Heyet, bugün Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ile görüşecek. Ziyaretin saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

Abdullah Gül'den Erdoğan ve Bahçeli'ye tam destek! Övgüyle bahsetti: 'Olağanüstü bir adım'

Abdullah Gül'den Erdoğan ve Bahçeli'ye tam destek! Övgüyle bahsetti: 'Olağanüstü bir adım'

DEM Parti’nin İmralı​ heyetinin temasları sürüyor. Siyasi partiler ile görüşen heyet dün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Heyet, Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı da ziyaret edecek. Bu ziyaretin saat 13.00’te yapılması planlanıyor.

İMRALI İÇİN İKİNCİ ZİYARET

Figen Yüksekdağ ile yapılacak görüşmenin ardından, DEM heyetinin önümüzdeki hafta Ankara’da düzenleyeceği basın toplantısıyla sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek. Heyetin yakın zamanda İmralı Adası’na ikinci bir ziyaret gerçekleştirerek Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

DEMİRTAŞ: TEHDİT, ŞANTAJ VE PROVOKATİF SÖYLEMLERDEN UZAK DURMALI

Dün Edirne Cezaevi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Demirtaş; demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu söyledi. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Selahattin Demirtaş, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı” dedi.

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başladı. Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılarak Meclis'te konuşması ve terörün sona erdiğini duyurması gerektiğini söyledi. Ardından DEM Parti heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilmesi çağrısında bulundu. 26 Kasım'da DEM Parti, Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık 27 Aralık’ta talebi onayladı ve 28 Aralık'ta Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM heyeti İmralı’da Öcalan ile görüştü.

Sonrasında heyet, siyasi partilerle bir görüşme turu başlatarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP, AK Parti, CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile fikir alışverişinde bulundu. Görüşmelerde karşılıklı öneriler paylaşıldı.