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Gazeteci Cem Küçük'ten çok konuşulacak iddia! 'Tapeler ortaya çıkabilir'

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yankılar sürüyor. Siyaset gündemine oturan konuyla ilgili gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında çok çarpıcı iddialarda bulundu. Küçük, "Muhtemelen bazı görüntüler ortaya çıkabilir. Varsa, bazı tapeler ortaya çıkabilir. Vardır demiyorum, öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 22:21
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 22:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında ilk mahkeme süreci tamamlandı. Soruşturmada tutuklanan 51 şüpheli arasında Ekrem İmamoğlu da yer alıyor. Şüpheliler, adliye işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. Siyasi gündemde ise kaos hakim...

ÇOK ÇARPICI İDDİALAR

Konuyla ilgili gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında çok çarpıcı iddialarda bulundu. Küçük, "Muhtemelen bazı görüntüler ortaya çıkabilir. Varsa, bazı tapeler ortaya çıkabilir. Vardır demiyorum, öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'YE KAYYUM ATANACAK MI?

Küçük'ün açıklamaları şu şekilde: "“Bugün CHP’de kapalı grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel yaptığı konuşmasında, kayyum ekibi partinin önüne kadar geldi ben aldığım kararla bu durumu engelledim diye konuşmuş. Bu soruşturma dosyasını çok yakından takip ediyorum. Herhangi bir kayyum kararı söz konusu bile değil. Ben böyle bir karar görmedim.

'YÜZLERİNE BAKAMAYACAKLAR'

Grup toplantısında 'En yakınlarının bile bakamayacaklar' diye bir sözü var Erdoğan'ın. Muhtemelen bazı görüntüler ortaya çıkabilir. Varsa, bazı tapeler ortaya çıkabilir. Vardır demiyorum, öngörüyorum. Çünkü iddialar ortaya çıkıyor. Her gün bir şeyler medyaya yansıyor, biz de görüyoruz. Bir iddianame ortaya çıkacak.

'ZAMAN ALABİLİR'

Çıkacak iddianameyi kendi yargı kaynaklarıma sorduğuma göre 6-7 ay öncesinde çıkmaz. Terör iddialarıyla ilgili iddianame hemen çıkabilir. Ancak yolsuzluk ile ilgili iddianamede Ekrem Bey ile birlikte 99 kişi var. Bir kısmı tutuklu, bir kısmı değil. Yüzlerce doya var, yurt dışında olan var ve bu dosyaya 2 savcı çalışıyor. Bu sebeple onun çıkması en erken 4-5 ay gibi görülüyor."

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Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı?
19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı.
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