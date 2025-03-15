Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ailesiyle birlikte tatil yapmak için yola çıkan Saymaz'ın pasaportuna el konuldu. Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Saymaz, "Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Saymaz, haftalardır süren itibar suikastlerine maruz kaldığını belirterek, bu durumu eleştirel gazeteciliğe yönelik bir 'gözdağı' olarak nitelendirdi.

'KAÇACAK OLSAYDIM, KAÇARDIM'

Saymaz, eşi, çocuğu ve arkadaşlarıyla hafta sonu tatiline çıkarken, pasaportuna el konulduğunu öğrendiğini ifade etti. Saymaz, "Kaçacak olsaydım, son 1.5 ay içinde beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim." sözleriyle yurtdışına kaçma gibi bir niyeti olmadığını vurguladı.

'YAPILAN UYGULAMA HUKUKSUZ'

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle defalarca ifadeye çağrıldığını belirten Saymaz, savcılık tarafından çağrıldığı her seferinde ifade vermeye gittiğini belirtti. Geçtiğimiz perşembe günü Bakırköy Adliyesi'nde üç farklı soruşturma kapsamında ifade verdiğini hatırlatan Saymaz, kendisine yönelik bu uygulamanın hukuksuz olduğunu savundu.

Yılmaz paylaşımında basın özgürlüğüne de değinerek, "Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" dedi.

https://x.com/ismailsaymaz/status/1900933925415059628