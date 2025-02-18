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 | Mutluhan Yildiz

Gazeteci Nuray Başaran'dan CHP kurultayına ilişkin dikkat çeken iddia! 'Savcılık iddianame hazırlayabilir'

CHP’li Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP kurultayının iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 3 gün önce dava açtı. Açılan dava sonrası Lütfü Savaş'ın tanık olarak dinleneceği öğrenildi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Gazeteci Nuray Başaran, CHP kulislerinde de kurultayın iptal edilebileceği yönünde bir kanının oluştuğunu da ifade etti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 22:37

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay’dan CHP tarafından aday gösterilmesi seçim boyunca tartışılan Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 15 Şubat tarihinde, 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen CHP kurultayının iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

'LÜTFÜ SAVAŞ İFADEYE ÇAĞIRILDI'

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan Başaran, kurultaya ilişkin çeşitli iddialar ve belgeler üzerine savcılığa giderek bilgi veren CHP delegelerinin olduğunu iddia etti. Savcılık yetkilileri, CHP'li parti avukatlarıyla bazı belgeleri de paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Başaran ayrıca, Savaş'ın dava sonrası savcılık tarafından ifadesi alınmak üzere 25 Şubat tarihinde savcılığa davet edildiğini belirtti.

'GİZLİ TANIK ALINMAYACAK'

İşte Gazeteci Nuray Başaran'ın CHP kurultayı hakkında yaptığı açıklama:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı bir karar var. Savcılığın aldığı kararda soruşturmaya şaibe karışmaması için gizli tanık kesinlikle alınmayacak. Bu kararı aldılar ve savcılık kaynaklarından edindiğim bilgi bu.

Bugün için yeni bir durum daha var. Biliyorsunuz Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Kurultayla ilgili tanık olarak Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş davet edildi. Lütfü Savaş'ın avukatından aldığım bilgiye göre Lütfü Savaş, 25 Şubat Salı günü sabah saatlerinde ifade vermek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidecek. Savcılığa giden bazı delegeler de var, savcılık davet edip bilgi alıyor. Özelikle CHP'nin avukatlarına bazı belgeleri paylaşılacağı ifade de edildi.

'CHP'DE KURULTAYIN İPTAL EDİLECEĞİ KONUŞULUYOR'

Savcılık çok hassas ve dikkatli bir çalışma yürütüyor. Savcı Bey'in önündeki evrakların kalınlaştığını söyleyenler var. Çok güvendiğim bir isimden aldığım bilgide de, savcılığın edindiği bilgilerden bir iddianame oluşmasının beklendiğini ifade etti. CHP kulisleri çok hareketlendi. CHP'de kurultayın kesinlikle iptal edileceği konuşuluyor."

Sıkça Sorulan Sorular

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?
Lütfü Savaş, 23 Mart 1965'te Hatay'da doğan Türk doktor ve siyasetçidir. Tıp eğitimi aldıktan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti’den Antakya Belediye Başkanı seçildi, ancak 2014'te CHP'ye katılarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 seçimlerinde de aynı göreve seçilen Savaş, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday gösterilmemesine rağmen seçimi kazanamadı.

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