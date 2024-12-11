Bugünün en önemli haberleri | 11 Aralık 2024 haber özetleri

11 Aralık 2024 17:50 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 19:13

Tgrthaber.com günün en önemli ve en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki krizden istifade eden İsrail işgal girişimi başlattı. Golan Tepeleri'ni bahane ederek ilerleyen İsrail ordusu, son 48 saatte Suriye'de 350'den fazla saldırı düzenledi. Suriye'de istikrar sağlandıkça 13 yıldır misafir ettikleri mültecilerin geri dönüşünün hızlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini diktatörlükle suçlayan muhalefete de Sednaya'daki görüntüleri hatırlatıp tepki gösterdi. CHP'de geçen ay disipline sevk edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ihraç edildi. Öte yandan milyonların merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin AK Parti kulislerinden rakam sızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu rakama ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. İşte siyasetten ekonomiye, dünya gündeminden spora kadar 11 Aralık gününün en önemli haberleri...

11 Aralık 2024’te Türkiye​ ve dünya gündemi oldukça hareketliydi... Dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli ve en çok okunan haberleri tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 11 Aralık gününün öne çıkan başlıkları...

İSRAİL'DEN SON 48 SAATTE SURİYE​'YE 350'DEN FAZLA SALDIRI

Suriye'de Beşar Esad​'ın devrilmesinin ardından geçiş sürecini fırsat bilen İsrail, işgal girişimi başlattı. Golan Tepeleri'ni bahane eden İsrail, son 48 saatte Suriye'ye en az 350 saldırı düzenledi. Suriye'deki muhalifleri tehdit eden bir mesaj da yayımlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ''İran'ın ülkeye yerleşmesine izin vermeyin, Esad'ın başına gelenler, başınıza gelebilir'' dedi.

ERDOĞAN​'DAN CHP'YE 'DİKTATÖR' TEPKİSİ: SEDNAYA'YA BAKSINLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yıllardır yaşanan iç savaşta zalim Esad tarafından katledilen insanlara vurgu yaptı. Muhalefet partilerinin yıllarca kendisine 'diktatör' diye iftira attığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulüm ve diktatörlük görmek istiyorlarsa Suriye'deki hapishane görüntülerine baksınlar" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin geri dönüşüyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Türkiye 13 yıldır mazlumlara misafirperverlik yaptı. Bu yeni dönemde Suriye'de istikrar sağlandıkça geri dönüşler artacaktır" dedi.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN KESİN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Suriye’de 27 Kasım tarihinde başlayan Esad rejimi karşıtı özgürlük mücadelesi, Şam’a kadar ulaşarak 53 yıllık Esad yönetimini bitirdi. Suriye Milli Ordusu, Esad ve yönetimini devirerek, bölgede Adalet ve Düzen anlayışının geleceğini ifade etti. Esad’ın devrilmesiyle beraber Suriye’ye dönüşler de başlamış durumda. Türkiye’den ve farklı ülkelerden kendi topraklarına dönmeye başlayan Suriyelilerin kesin dönüş tarihi de belli oldu. Kesin dönüşler için bölgedeki zemini ise AK Parti hazırlayacak.

LÜTFÜ SAVAŞ​ CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'dan aday gösterilen ancak seçimi AK Parti'li rakibine kaybeden eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" sözleriyle Özgür Özel yönetimini eleştirdiği için geçen ay disipline sevk edilmişti. Hakkındaki disiplin süreci tamamlanan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi. Karara tepki gösteren Savaş, "Son seçimlerde adaylığımın açıklanması yılan hikâyesine döndü. Bu nedenle de bana seçim kaybettirildi" diye konuştu.

AK PARTİ'DEN SON ASGARİ ÜCRET KULİSİ! ERDOĞAN VE ŞİMŞEK'İ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yeni asgari ücret için son düzlüğe girildi. AK Parti'den asgari ücret kulisi de gelmeye başladı. AK Partili kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, o rakam için ikna edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Yeni zamlı asgari ücret Ankara kulislerinden sızdı.

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDE HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Galatasaray, Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen için mutlu sona yakın. Gazeteci Candaş Tolga Işık sponsorluklarla ilgili müjdeli haberi verdi. Sarı kırmızılı ekip dünyaca ünlü yıldız Osimhen'in bonservisini alıyor.

ÖZCAN DENİZ İLE MAHSUN KIRMIZIGÜL KÜSLÜĞÜNÜ VEFAT BİTİRDİ

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, annesi Faika Arık'ın vefatı sonrası mevlit okuttu. Özcan Deniz, annesini kaybeden eski dostu Mahsun Kırmızıgül'ün taziyesine katıldı. Kırmızıgül'e başsağlığı dileyen Özcan Denizi mevlit boyunca yakın arkadaşının yanından ayrılmadı.