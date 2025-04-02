Gazeteci yazar Cem Küçük'ten boykot çağrılarına sert tepki! 'Akılla izah edilemez'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrılarının sonu gelmiyor. Dün sosyal medyada başlatın ve Özel'in destek verdiği '2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz' boykotu havada kaldı. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TRT dizisinden boykot çağrılarına destek verdiği için kadrodan çıkarılan Aybüke Pusat ve diğer sanatçılar için, ". Devletin kanalında çalışıp devleti ve ekonomiyi boykot ediyorsun. Bunun adı fişleme. Bu boykot işi yanlış bir iştir. Akılla izah edilemez. Benim de gözlemlediğim kesinlikle başarılı olmadı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için 24 Mart’ta boykot çağrısı yapmıştı..

Boykot çağrısını bir adım ileriye taşıyan muhalefet, 2 Nisan'da (bugün) kapsamlı bir alışveriş boykotu gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Ancak Türkiye ekonomisini durdurmak için yapılan çağrı, toplumda karşılık bulmadı. AVM'ler ve en çok tercih edilen merkezlerinde vatandaşlar alışveriş yapmayı sürdürdü.

Bugün devlet kanalı olan TRT'deki yapımda rol alan oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot çağrılarına desten vermesi sonrası kadrodan çıkarılması gündeme oturdu. Birçok oyuncu Pusat'a destek verdi. 2 oyuncu daha destek sonrası kadro dışı kaldı.

Yaşananlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük şunları söyledi: "Ben bugün Özgür Özel’i de dinledim. Trabzon Maçka’da yaptığı konuşmayı. Yani Allah akıl fikir versin demek düşüyor. Bir kere bu boykot CHP’nin çağrısı. Gençlerin çağrısı denilen boykot çağrısı yapanların hepsi parti meclis üyesi. CHP’nin gençlik kollarında görev yapanlar, her biri ayarlanmış.

'TRT TİSTESE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR'

TRT’deki dizide bu arkadaşlara siyasi münazaralara girmeyin diye sözleşmeleri var. O sözleşmeler de feshedildi. Aksi olsaydı TRT o oyunculara tazminat ödemek zorunda kalırdı. Hatta öğrendiğim kadarıyla TRT bugün istese bugün boykot çağrısı yaptığı için dizinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’ın içinde bulunduğu 2 bölüm stok çekimin parasını da alma hakkında sahipmiş.

Senin çalıştığın kurumda bir sözleşmen var. Ancak sen devleti batırmak ekonomiyi zorlamak için bir boykot yapıyorsun. Ki bu boykot başarılı olmadı. Devletin kanalında çalışıp devleti ve ekonomiyi boykot ediyorsun. Bunun adı fişleme. Bu boykot işi yanlış bir iştir. Akılla izah edilemez. Benim de gözlemlediğim kesinlikle başarılı olmadı.

‘MEDYAYA 4 YILDA 15 MİLYON DOLAR DAĞITMIŞLAR’

Cem Küçük “İBB’de Ekrem İmamoğlu’nun halkasından çok yakın birinin gizli tanık olduğu iddia ediliyor. CHP yolsuzluk iddialarının hiçbirine cevap vermiyor. Medyaya 4 yılda 15 milyon dolar dağıtmışlar. Yolsuzluk konuşulmasın diye boykot ediyorlar. Azad Barış’ı aklamayaçalışıyorlar.”



'ÖZGÜR ÖZEL’İN PSİKOLOJİK DESTEK ALMASI LAZIM'

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar ise şu ifadeleri kullandı: "CHP bir kaos planının parçası gibi hareket ediyor. Özgür Özel Maltepe mitinginde ergen gibi davranmaya başladı. Daha birleştirici ve güçlü bir çıkış yapabilirdi. CHP ‘ekonomi kötüleşirse iktidara öfke artar’ kaos planını oynadı. Özgür Özel’in psikolojik destek alması lazım.”

