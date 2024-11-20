Gazeteci Yazar Şamil Tayyar: Öcalan’ın Meclis’te konuşma ihtimali rafa kalktı!

20 Kasım 2024 23:20 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 23:29

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ittifaktaki “çatlak” iddialarını kesin olarak reddettiğini belirterek, “Erdoğan, Öcalan konusuna hiç değinmedi. Öcalan’ın Meclis’te konuşma ihtimali rafa kalktı.” dedi.

Selahattin Demirtaş'tan Devlet Bahçeli'nin çağrısına şartlı destek! "Ben hazırım ama..."

Selahattin Demirtaş'tan Devlet Bahçeli'nin çağrısına şartlı destek! "Ben hazırım ama..."

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan konuklar gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Gazeteci Şamil Tayyar ve Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Bahçeli’nin Öcalan çıkışıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ile MHP​ lideri Devlet Bahçeli​ arasında Beştepe'de gerçekleşen toplantıda gündemin son gelişmeleri ele alınmıştı. Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu yönündeki iddialara cevaben gerçekleşen zirvede terörle mücadele, ABD seçimleri ve Bahçeli'nin PKK​ terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla sürecin devamında yaşananlar masaya yatırılmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı yapıldı. Görüşmeyle ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

“ÇATLAK İDDİALARINI REDDETTİ”

MHP lideri Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı sonrasında Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddia edilmişti. Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar, Erdoğan’ın ‘’çatlak’’ iddialarını kesin olarak reddettiğini söyledi. Tayyar, “Erdoğan, Öcalan konusuna hiç değinmedi. Öcalan’ın Meclis’te konuşma ihtimali rafa kalktı.” değerlendirmesinde bulundu.

“BİR DAHA YENİLEMEYECEK”

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük de Bahçeli’nin bir daha Öcalan çıkışını yenilemeyeceği yorumunu yaptı. Küçük, “Türkiye Suriye’de tekrar terör operasyonu yapacak. Türkiye sınır ötesi operasyon için Trump’ı bekliyor. Bahçeli bir daha Öcalan çıkışını yinelemeyecek.” şeklinde konuştu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de “Öcalan konusu tamamen kapandı.” dedi.