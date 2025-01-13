Gazze'de adım adım ateşkese! Beyaz Saray tarih verdi

13 Ocak 2025 21:35 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 21:39

İsrail’in Gazze’de bir yıldan fazla süredir devam eden saldırılarına yönelik ateşkes görüşmeleri nihai aşamaya yaklaştı. Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze’de ateşkes anlaşmasının bu hafta içinde sonuçlanabileceğini belirtti. Öte yandan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Hamas temsilcileri ve ABD heyetiyle Gazze’deki ateşkes görüşmelerine yönelik temaslarını sürdürdü.

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail'in Gazze'deki operasyonları aralıksız sürerken, Beyaz Saray'dan gelen ateşkes açıklaması dikkat çekti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, Biden yönetiminin dış politika önceliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu’da İsrail’e verdikleri desteği vurgulayan Sullivan, İran gibi 'düşman unsurların' önemli ölçüde zayıflatıldığını dile getirdi.

"ATEŞKESE ÇOK YAKLAŞIYORUZ"

Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin iyimser bir tablo çizen Sullivan, “Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık. Anlaşmanın bu hafta içinde tamamlanma ihtimali bulunuyor. Elbette bu konuda kesin bir söz vermiyorum ya da tahmin yürütmüyorum, ancak bu hedef doğrultusunda yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

Sullivan, anlaşmanın sağlanması durumunda esirlerin evlerine dönebileceğini, Gazze’ye büyük çapta insani yardımın ulaştırılabileceğini ve bölgede siyasi sürecin ilerlemesi adına daha olumlu bir atmosfer oluşabileceğini ifade etti.

Öte yandan Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakereleri için gelen Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığında Hamas yetkililerini kabul etti.

ABD BAŞKANI BİDEN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve ortak ilgi alanlarına yönelik konular değerlendirildi.

Ayrıca Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı.