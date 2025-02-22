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 | Banu İriç

Gelecek Partisi'nde ayrılık! Serap Yazıcı istifa etti

Gelecek Partisi’nin kurucularından Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. CHP kontenjanından milletvekili seçilen Yazıcı' sosyal medyadan tek cümlelik açıklama yaptı.

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Gelecek Partisi'nde ayrılık! Serap Yazıcı istifa etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 18:11

Gelecek Partisi kurucularından ve Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yazıcı Özbudun, kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından biri olarak bilinen Serap Yazıcı Özbudun, 2007 yılında eşi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki heyetle birlikte AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan ekipte yer almıştı.

Siyasi kariyerine ilişkin nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Serap Yazıcı Özbudun’un, AK Parti’ye katılıp katılmayacağı ise kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

Sıkça Sorulan Sorular

SERAP YAZICI ÖZBUDUN KİMDİR?
1962 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Anayasa Hukuku alanında uzman bir akademisyendir. 13 yaşında geçirdiği trafik kazasında görme yetisini kaybetti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yazıcı, Bristol Üniversitesi’nde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu çalışmalarda bulundu. 1995’te Hukuk Doktoru unvanını aldı, 2009’da profesör oldu. Demokratikleşme ve anayasa hukuku üzerine önemli eserler kaleme alan Yazıcı, birçok ödüle layık görüldü. 28. dönemde Antalya Milletvekili seçilerek TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarında görev aldı.
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