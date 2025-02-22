Gelecek Partisi'nde ayrılık! Serap Yazıcı istifa etti

Gelecek Partisi’nin kurucularından Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. CHP kontenjanından milletvekili seçilen Yazıcı' sosyal medyadan tek cümlelik açıklama yaptı.

Gelecek Partisi kurucularından ve Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yazıcı Özbudun, kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından biri olarak bilinen Serap Yazıcı Özbudun, 2007 yılında eşi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki heyetle birlikte AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan ekipte yer almıştı.

Siyasi kariyerine ilişkin nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Serap Yazıcı Özbudun’un, AK Parti’ye katılıp katılmayacağı ise kamuoyunda tartışılmaya başlandı.