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 | Baran Aksoy

Gelecek Partisi'nde peş peşe istifalar!

Gelecek Partisi'nde sular durulmuyor. Peş peşe gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Gelecek Partisi'nde peş peşe istifalar!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:55

Gelecek Partisi'nde peş peşe istifalar yaşanıyor. İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden ettiğini duyurdu. Dün de İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi'nden istifa ettiklerini açıklamıştı.

İSTİFASINI BU CÜMLELERLE DUYURDU

Demir istifasını şu açıklamayla duyurdu:

"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım ’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik.

Gelecek Partisi'nde peş peşe istifalar!

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİYASİ ZEMİN KALMADI"

Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm. Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNDEN ÖRNEK VERDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edecektir"

Gelecek Partisi'nde peş peşe istifalar!

AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEKLER?

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında Gelecek Partisi'nde istifa eden Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin için “Ben AK Parti’ye gideceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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ETİKETLER
#istifa
#gelecek partisi
#Doğan Demir
#Selim Temurci
#İsa Mesih Şahin
#Politika
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