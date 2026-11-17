Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görev süresinin sona erecek olması dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Özkaya'ya, Anayasa Mahkemesindeki üyeliği, başkanvekilliği ve başkanlığı süresince Türk yargısına sunduğu kıymetli hizmetler ve mesleki tecrübesiyle hukuk camiamıza sağladığı katkılar dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında kendisine ve ailesine sağlık, huzur ve esenlik diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/abakingurlek/status/2122774787068219765