Gündem olacak anket sonucu! Sorunları hangi parti çözer? Vatandaşın gözünde hepsi sınıfta kaldı

26 Aralık 2024 10:58 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:02

Asal Araştırma, gündem olacak bir anket çalışmasına imza attı. Ankete katılan vatandaşlara, "Sizce Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların sorulan soruya verdiği cevaplar ise oldukça dikkat çekti.

Asal Araştırma, Türkiye​'de son dönemde yaşanan sorunları göz önüne alarak dikkat çeken bir anket çalışmasına imza attı. Ankette sorunların hangi parti tarafından çözülebileceğini vatandaşlara soruldu. Araştırmada katılımcılara "Türkiye'nin mevcut sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların verdiği cevaplar ise oldukça dikkat çekti. "TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI HİÇBİR SİYASİ PARTİ" Ankete katılan vatandaşların yüzde 34.5'i "Sizce Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna 'Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi parti' çözemez cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 23'ü ise sorunları AK Parti'nin çözeceğini belirtti. İşte gündem olacak o anketin sonuçları; AK Parti yüzde 23

CHP​ yüzde 17.2

MHP yüzde 3.1

DEM Parti yüzde 2.6

İYİ Parti yüzde 1.8

Zafer Partisi yüzde 1.5

Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2

Diğer yüzde 3.3

Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 11.8

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