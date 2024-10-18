Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'ndan ortak bildiri: Orta Doğu'daki zulme son verin

18 Ekim 2024 21:58 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 23:15

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun üçüncü toplantısının ardından ortak bildiri yayımlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanlarının da katıldığı toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride Orta Doğu'daki hukuk ihlalleri şiddetle kınanırken, yaşanan zulme de bir an önce son verilmesi çağrısı yapıldı.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısı, Türkiye​'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İstanbul​'da düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi katıldı. Toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı.

Ortak bildiriye göre; bakanlar toplantıda, önceden Moskova ve Tahran'da düzenlenen 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantılarına değinerek bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarı tehlikeye atan mevcut karmaşık gelişmelerin ortasında platformun tekrar bir araya gelmesinin önemini vurguladı ve 3+3 formatında işbirliğini daha da güçlendirmeyi kararlaştırdı.

BARIŞ VE SINIRLARIN DOKUNULMAZLIĞI MESAJI

Bakanlar, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerinin tamamına işaret ederek karşılıklı çıkarları gerçekleştirmeye yönelik ortak çabalardan kaynaklanan iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmanın kritik gerekliliği ışığında, ihtilafların barışçıl çözümü, egemenliğe saygı duyulması, siyasi bağımsızlık, toprak bütünlüğü, uluslararası kabul görmüş sınırların dokunulmazlığı, ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesi, güç tehdidi veya kullanımının yasaklanması ve insan haklarına saygı duyulmasının önemini teyit etti.

Toplantıya katılan ülkelerin temel rolü, diyaloğun öneminin vurgulanması, bölgesel işbirliği fırsatlarının yakalanması ve önemli uluslararası meselelerin açıkça görüşülebilmesi doğrultusunda, bölgeyi ilgilendiren önemli konuları ele alan bakanlar, tüm bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve geliştirilmesindeki olumlu dinamikleri takdir etti.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ GENİŞLETİLECEK

Bakanlar, bölgesel güvenin tesisi, refah ve istikrar için bölgesel ekonomik işbirliğinin oynadığı yapıcı role ve bunun ihtilaflı konuları dönüştürerek ekonomik ve ticari gelişim fırsatlarıyla bölgedeki herkese katkı sağladığına dikkati çekerek ulaşım, iletişim, ticaret, enerji, yatırım ve bağlantısallık alanlarında işbirliği fırsatlarını daha da keşfetmeye karar verdi.

Bakanlar eğitim, bilim, turizm, kültür ve spor alanlarında ortak projelerin teşvik edilmesi amacıyla kültürel işbirliğinin ve halklar arası temasların önemini vurguladı.

"3+3 PLATFORMUNUN KAPILARI GÜRCİSTAN'A AÇIK"

İkili görüşmelerin, sürdürülebilir bölgesel barış ve ekonomik kalkınmaya yönelik çok taraflı istişareleri tamamlayacağı konusunda mutabık kalan bakanlar, "3+3" Platformunun kapılarının Gürcistan'ın katılımı için her zaman açık olacağını yineledi.

ORTA DOĞU'DAKİ HUKUK İHLALLERİNE KINAMA

Bakanlar, Orta Doğu'da tırmanan duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunurken BM Şartı ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye atabilecek ciddi ihlalleri şiddetle kınadı.

Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunan bakanlar, derhal ateşkes yoluyla tüm saldırı ve zulme son verilmesi ve bu durumdan etkilenenlerin insani yardıma engelsiz erişiminin sağlanması çağrısı da yaptı.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Bölgeye yakın civarlardaki terörist ve suç faaliyetlerindeki artışı kabul eden bakanlar, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca terörizmin her türlü biçim ve tezahürüne karşı işbirliği yapma taahhütlerini ifade etti.

Bakanlar, "3+3" Bölgesel İşbirliği Platformu'nun düzenli bakanlar toplantılarının ve ortak ilgi alanlarındaki istişarelerin bölgedeki güven ve işbirliği ortamının geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması açısından taşıdığı önemin altını çizerek bir sonraki toplantının yeri ve tarihinin diplomatik kanallar aracılığıyla kararlaştırılması hususunda mutabık kaldı.

Ermenistan, Azerbaycan, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, iyi karşılama ve toplantının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.