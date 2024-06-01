Hakan Fidan Çin'e gidiyor
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
01 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:24
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamaya göre Fidan'ın ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.
Kaynak: Tgrthaber.com